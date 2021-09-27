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Ради развлечения: под Одессой подростки подожгли дом многодетной семьи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Под Одессой двое подростков - 9-ти и 13-ти лет - для развлечения подожгли многодетной семьи, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

По данным полиции, возгорание произошло около шести часов вечера в доме многодетной семьи. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские установили, что разбили окно закрытого дома и подожгли диван и занавески 9-ти и 13-летний местные жители. Малолетние признались, что хотели таким образом развлечься.

Огонь заметила односельчанка. Женщина вызвала спасателей, которые потушили пожар, прежде чем она нанесла значительный ущерб. В то время в доме никого не было: хозяйка дома недавно умерла, ее 36-летний муж с трехмесячным сыном находился в больнице, а дети - 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет были у родственников.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Поскольку малолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

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