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Заради розваги: під Одесою підлітки підпалили будинок багатодітної родини

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Під Одесою двоє підлітків - 9-ти та 13-ти років - задля розваги підпалили багатодітної родини, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

За даними поліції, займання сталося близько шостої години вечора в оселі багатодітної родини. Внаслідок події ніхто не постраждав. Поліцейські встановили, що розбили вікно зачиненого будинку і підпалили диван і фіранку 9-ти та 13-річний місцеві жителі. Малолітні зізналися, що хотіли таким чином розважитися.

Вогонь помітила односельчанка. Жінка викликала рятувальників, які загасили пожежу, перш ніж вона завдала значної шкоди. На той час у будинку нікого не було: господиня оселі нещодавно померла, її 36-річний чоловік з тримісячним сином знаходився у лікарні, а старші діти - 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Оскільки малолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після встановлення всіх обставин події буде вирішуватися питання про притягнення до відповідальності їхніх батьків.

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