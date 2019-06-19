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Запуск украинской легкой ракеты-носителя Зенит-1NL воздушного старта запланирован на 2021 год

Киев • УНН

 • 22974 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На Международном авиакосмическом салоне "Париж-Ле-Бурже" презентуют украинскую легкую ракету-носитель Зенит-1NL для воздушного старта. Одна из крупнейших авиационных выставок мира продлится во французской столице до 23 июня, сообщает УНН.

Запуск украинской легкой ракеты-носителя Зенит-1NL воздушного старта запланирован на 2021 год

Над ракетой-носителем Зенит-1NL работает коллаборация аэрокосмических предприятий Украины. ГП "Южмаш" разрабатывает самую ракету и отвечает за подготовку грузового самолета-носителя, ЧАО "Киевский радиозавод" производит систему управления, ГП "Антонов" - систему десантирования. Партнер проекта – Киевский политехнический институт, который успешно зарекомендовал себя в разработке наноспутников. Стартовый вес Зенит-1NL составляет 14,5 тонны. Вес полезной нагрузки - 100 кг на солнечно-синхронной орбите и около 230 кг приэкваториальной. Время подготовки к пуску - до 1 суток.

Предполагается, что данный комплекс сможет осуществить первый старт уже в 2021 году.

"Для запуска планируется использовать самолет, то есть реализовать концепцию воздушного старта. Такие концепции известны в мире, но фактически реализованы только в американской ракете-носителе "Пегас". Для Украины проект уникален. Он рассчитан на коммерческое использование, следовательно основная цель нашего участия в салоне - маркетинговая: показать, что такой проект есть, и получить фидбэк от потенциальных заказчиков", - сообщил главный экономист "Южмаша" Дмитрий Никон.

Сообщается, что разработчики считают, что рентабельность и конкурентоспособность проекта обеспечат сразу несколько факторов. Среди них стремительное развитие микроспутников и рост спроса со стороны частных компаний. Кроме того, технология воздушного старта удешевит запуски.

"За счет использования самолета для десантирования ракеты-носителя мы минимизируем расходы на инфраструктуру наземного стартового комплекса. Кроме того, можно выбирать разные варианты траектории относительно оси Земли. Мы также избежим различных ограничений, которые существуют при стандартном запуска ракет, например, зоны падения ступеней", - сказал Дмитрий Никон, добавив, что сейчас на стадии подписания находится меморандум о взаимопонимании с одним из потенциальных заказчиков.

Кроме того, перспективным создание такой ракеты именно в Украине. Это, с одной стороны, решит вопрос космических пусков с густо-заселенной территории, с другой - обеспечит Украине автономный доступ к космическому пространству. Большое значение реализация проекта будет иметь и для украинских предприятий космической промышленности с точки зрения сохранения научно-производственного потенциала и позиционирование на рынке космических услуг.

Напомним, проект начат в 2016 году в рамках пятой космической программы и включены в проект новой Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2019-2023 года.

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