Запуск лунной миссии NASA Artemis I перенесен на субботу

Цитата

«В ожидании субботы погода будет немного отличаться от той, что мы наблюдали вчера», — сказал во время пресс-конференции офицер службы погоды Марк Бергер из 45-й метеорологической эскадрильи космических сил США.

Если погода не будет благоприятной в субботу, NASA может перенести запуск еще на несколько дней до понедельника.

Если последняя попытка в понедельник не удастся, NASA отложит запуск Artemis I на конец сентября.

Детали

Новое время запуска запланировано на 14:17 (18:17 по Гринвичу) в Космическом центре Кеннеди в американском штате Флорида.

Беспилотная миссия Artemis I была отложена в понедельник незадолго до старта из-за проблем с заправкой одного из четырех новых двигателей. NASA тогда заявило, что двигатель не может достичь должной температуры охлаждения, необходимой для взлета, и пояснило, что также возникла проблема с выпускным клапаном в одном из внутренних баков, что привело к отмене обратного отсчета.

Стек Artemis I включает ракету Space Launch System и космический корабль Orion.

Добавим

Миссия Artemis I – это первый из трех космических полетов в рамках главного проекта космического агентства США по исследованию космоса.

Artemis II и Artemis III будут стремиться вернуть людей на Луну с конечной целью выполнения миссий на Марсе.