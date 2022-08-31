Запуск місії NASA Artemis I перенесено на суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. NASA оголосило, що запуск Artemis I перенесено на суботу через поганий прогноз погоди на п'ятницю, передає УНН з посиланням на ВВС.
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«В очікуванні суботи погода трохи відрізнятиметься від тієї, що ми спостерігали вчора», — сказав під час пресконференції офіцер служби погоди Марк Бергер із 45-ї метеорологічної ескадрильї космічних сил США.
Якщо погода не буде сприятлива у суботу, NASA може перенести запуск ще на кілька днів до понеділка.
Якщо остання спроба у понеділок не вдасться, NASA відкладе запуск Artemis I на кінець вересня.
Деталі
Новий час запуску заплановано на 14:17 (18:17 за Грінвічем) у Космічному центрі Кеннеді в американському штаті Флорида.
Безпілотна місія Artemis I був відкладена у понеділок незадовго до старту через проблеми із заправкою одного з чотирьох нових двигунів. NASA тоді заявило, що двигун не може досягти належної температури охолодження, необхідної для зльоту, і пояснило, що також виникла проблема з випускним клапаном в одному з внутрішніх баків, що призвело до скасування зворотного відліку.
Стек Artemis I включає ракету Space Launch System і космічний корабель Orion.
Додамо
Місія Artemis I – це перший із трьох космічних польотів у рамках головного проекту космічного агентства США з дослідження космосу.
Artemis II та Artemis III прагнутимуть повернути людей на Місяць із кінцевою метою виконання місій на Марсі.