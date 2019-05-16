Запуск Фонда развития инноваций выходит на финальную прямую - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Запуск Фонда развития инноваций, который будет оказывать финансовую, техническую и консультационную помощь стартапам на ранних стадиях их развития, планируют запустить осенью. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время открытия Всеукраинского фестиваля инноваций, передает корреспондент УНН.
"Мы выходим на финализацию запуска национального Фонда (государственного) поддержки инноваций и стартапов. Я думаю, мы это сможем сделать уже осенью. Мы уже предусмотрели этот реальный ресурс, который будет обеспечивать финансирование, также он прописан в бюджете - это 400 млн грн для того, чтобы поддерживать развитие украинских инноваций и стартапов", - сказал Гройсман.
По его словам, Фонд развития инноваций достаточно интегрированный.
"Это должен быть Фонд тех, кто реально инвестирует, это должно быть партнерство. Для того, чтобы определять лучшие решения и поддерживать их, предоставляя финансовые ресурсы", - отметил Гройсман.
Ранее правительство согласовало предложение о создании Фонда развития инноваций, который будет помогать коммерциализировать отечественные инновационные разработки и выпускать на внутренний и внешний рынок новые технологии, товары или услуги.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее выступил за создание большого фонда для поддержки украинских стартапов, который может быть профинансирован за счет Государственного бюджета и за счет больших международных инвесторов.