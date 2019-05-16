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Запуск Фонду розвитку інновацій виходить на фінальну пряму - Гройсман

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Запуск Фонду розвитку інновацій, який буде надавати фінансову, технічну та консультаційну допомогу стартапам на ранніх стадіях їх розвитку, планують запустити восени. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття Всеукраїнського фестивалю інновацій, передає кореспондент УНН.

"Ми виходимо на фіналізацію запуску національного Фонду (державного) підтримки інновацій та стартапів. Я думаю, ми це зможемо зробити вже восени. Ми вже передбачили цей реальний ресурс, який буде забезпечувати фінансування, також, він прописаний в бюджеті – це 400 млн грн для того, щоб підтримувати розвиток українських інновацій та стартапів", - сказав Гройсман.

За його словами, Фонд розвитку інновацій є достатньо інтегрованим.

"Це має бути Фонд тих, хто реально інвестує, це має бути партнерство. Для того, щоб визначати найкращі рішення і підтримувати їх, надаючи фінансові ресурси", - зазначив Гройсман.

Раніше уряд погодив пропозицію щодо утворення Фонду розвитку інновацій, який допомагатиме комерціалізувати вітчизняні інноваційні розробки та випускати на внутрішній та зовнішній ринок нові технології, товари чи послуги.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман раніше виступив за створення великого фонду для підтримки українських стартапів, який може бути профінансований за рахунок Державного бюджету та коштом великих міжнародних інвесторів.

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