Введение новых правил въезда россиян в Украину: Президент ввел в действие решение СНБО

С целью обеспечения национальной безопасности, нейтрализации угроз в сферах миграции и гражданства СНБО одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений" и предложил Президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины, добавили в пресс-службе.

Указано, что Кабинету министров также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов.

"Правительству поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ продлил санкции в отношении российских банков

Кроме того, указано, что Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействия в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

"Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов", - сказано в сообщении.

СНБО, как отмечается, также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018 - 2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 12 июля 2017 года № 482-р, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе по осуществлению верификации и идентификации личности; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, СНБО выступила за упрощение экспорта и импорта вооружений.