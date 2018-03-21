Запровадження нових правил в'їзду росіян в Україну: Президент увів у дію рішення РНБО

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики", передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.