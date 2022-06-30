Запросил посадку на борту "москвы": украинские военные уничтожили вертолет рашистов Ка-52 возле Змеиного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, который накануне вечером подлетал к острову Змеиный. Об этом говорится в своде Оперативного командования “Юг”, пишет УНН.
Детали
В ОК сообщили, что, пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня наших подразделений по острову Змеиному, враг дважды ночью атаковал черноморское побережье на юге Одесщины истребителями Су-35, выпустившими три ракеты Х-31Д.
Потери и разрушения не были зафиксированы.
В результате удачно проведенного украинскими силами очередного этапа военной операции по острову, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров, заявили в командовании.
Цитата
"Накануне один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением. Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту москвы", - сообщили в командовании.
Там добавили, что сейчас Змеиный "дымит, раздаются взрывы", а "окончательные результаты операции доразведываются".
Напомним
Сегодня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов из Змеиного.