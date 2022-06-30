Запросив посадку на борту "москви": українські військові знищили гелікоптер рашистів Ка-52 біля Зміїного
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Українські військові збили російський гелікоптер Ка-52, який напередодні ввечері підлітав до острова Зміїний. Про це йдеться в зведенні Оперативного командування “Південь”, пише УНН.
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В ОК повідомили, що, намагаючись знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню наших підрозділів по острову Зміїному, ворог двічі вночі атакував чорноморське узбережжя на півдні Одещини винищувачами Су-35, які випустили три ракети Х-31Д.
Втрат та руйнувань не було зафіксовано.
Внаслідок вдало проведеного українського силами чергового етапу військової операції по острову, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів, заявили у командуванні.
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"Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "москви", - повідомили в командуванні.
Там додали, що наразі Зміїний "димить, лунають вибухи", а "остаточні результати операції дорозвідуються".
Нагадаємо
Сьогодні оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.
Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.