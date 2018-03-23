Заполненность ПХГ Украины газом уменьшилась до 26%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 марта уменьшился до 8,279 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 86,76 млн куб. м газа.
При этом в данных за 21 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 10,44 млн куб. м, из Венгрии - 5,36 млн куб. м, из Польши - 1,84 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Премьер Владимир Гройсман прогнозирует уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года.