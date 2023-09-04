Заповедник "Аскания-Нова" снова в огне: с начала полномасштабного вторжения пожары уничтожили 3,5 тыс. га

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“Огонь продолжает бушевать в уникальном заповеднике „Аскания-Нова“... В последнем пожаре, который возник 1-го сентября из-за удара молнии, сгорели 1790 гектар заповедной степи. Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков. Наибольшие поражения понесла фауна беспозвоночных и растительные группировки ковыля волосистого, занесенные в Зеленую Книгу Украины”, — отметили в Херсонской ОГА.

Справочно

1го сентября вспыхнуло в биосферном заповеднике “Аскания-Нова”. Огонь охватил около 7 тысяч гектаров территории заповедной зоны на участке “Южная”. Это не первый пожар в “Аскания Нова” за время хозяйничания там оккупантов. Ранее, УНН писал о том, что из-за действий россиян пламенем уничтожено около 300 гектаров заповедной степи.

В целом, по данным Минприроды в этой заповедной зоне это седьмой пожар, который возник с момента полномасштабного вторжения РФ и временной оккупации. Суммарно огонь уничтожил более 3500 гектаров заповедника.