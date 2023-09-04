Заповідник “Асканія-Нова” знову у вогні: від початку повномасштабного вторгнення пожежі знищили 3,5 тис. га

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“Вогонь продовжує вирувати в унікальному заповіднику „Асканія-Нова“... В останній пожежі, яка виникла 1-го вересня через удар блискавки, згоріли 1790 гектар заповідного степу. Про це свідчать дані супутникових знімків. Найбільших уражень зазнала фауна безхребетних та рослинні угруповання ковили волосистої, занесені до Зеленої Книги України”, — зазначили у Херсонській ОВА.

Довідково

1го вересня спалахнуло у біосферному заповіднику “Асканія-Нова”. Вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів території заповідної зони на ділянці “Південна”. Це не перша пожежа в “Асканія Нова” за час хазяйнування там окупантів. Раніше, УНН писав про те, що через дії російських окупантів полум’ям знищено близько 300 гектарів заповідного степу.

Загалом, за даними Міндовкілля у цій заповідній зоні це сьома пожежа, яка виникла з моменту повномасштабного вторгнення рф та тимчасової окупації. Сумарно вогонь знищив понад 3500 гектарів заповідника.