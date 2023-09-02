Пожежа в заповіднику "Асканія-Нова": вогонь охопив 7 гектарів території
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Херсонській області сталася пожежа в біосферному заповіднику «Асканія-Нова». Вогонь охопив 7 гектарів території заповідної зони, повідомляє Міндовкілля, передає УНН.
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“Біосферний заповідник «Асканія-Нова» знов у вогні. Палає близько 7 тисяч гектарів ділянки «Південна»”, - йдеться у повідомлені.
Також у Міндовкіллі зазначили, що війна завдає величезної шкоди довкіллю. Один зі способів припинити це нищення - імплементація Формули миру Володимира Зеленського, а саме пункту 8 «Екологічна безпека».
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що через дії російських окупантів пожежа знищила близько 300 гектарів заповідного степу в "Асканія-Нова".