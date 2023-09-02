Пожар в заповеднике "Аскания-Нова": огонь охватил 7 гектаров территории

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"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" снова в огне. Горит около 7 тысяч гектаров участка "Южный"", - говорится в сообщении.

Также в Минсреды отметили, что война наносит огромный вред окружающей среде. Один из способов прекратить это уничтожение - имплементация Формулы мира Владимира Зеленского, а именно пункта 8 "Экологическая безопасность".

Напомним

Ранее сообщалось, что из-за действий российских оккупантов пожар уничтожил около 300 гектаров заповедной степи в "Аскания-Нова".