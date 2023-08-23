Вслед за Джарылгачем: из-за действий оккупантов пожар выжег до 300 га заповедной степи в "Аскании-Новой"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Из-за действий российских оккупантов пожар уничтожил около 300 гектаров заповедной степи в "Аскании-Новой", сообщили сегодня в Минсреды, пишет УНН.
Цитата
"Вслед за Джарылгачем российские захватчики уничтожают природу биосферного заповедника «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна. 22 августа здесь произошел пожар на участке «Большой Чапельский под». Эта территория занесена в международный список Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий. Она является домом для многих редких и исчезающих растений и животных", - отметили в министерстве.
"Из-за действий оккупантов сгорело около 300 га заповедной степи в “Аскании-Новой", - указали в Минприроды.
Детали
В министерстве отметили, что оккупантам безразличны уникальные природные комплексы, известные во всем мире. "Они пренебрегают правилами пожарной безопасности на заповедном объекте и сознательно уничтожают нашу природу", - отметили в ведомстве.
"Мир должен видеть последствия пребывания россиян на украинской земле. После деоккупации территории, мы обязательно подсчитаем все убытки, нанесенные россией нашей уникальной природе, чтобы привлечь агрессора к ответственности", - подчеркнули в Минприроды.
Напомним
По данным нацпарка, на оккупированном острове Джарылгач пожар уничтожил 16 км территории.