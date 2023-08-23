Слідом за Джарилгачем: через дії окупантів пожежа випалила до 300 га заповідного степу в "Асканії-Новій"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Через дії російських окупантів пожежа знищила близько 300 гектарів заповідного степу в "Асканії-Новій", повідомили в Міндовкілля у середу, пише УНН.
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"Слідом за Джарилгачем російські загарбники нищать природу біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. 22 серпня тут сталася пожежа на ділянці «Великий Чапельський під». Ця територія занесена до міжнародного списку Рамсарської конвенції про охорону водно-болотних угідь. Вона є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих рослин і тварин", - зазначили у міністерстві.
"Через дії окупантів згоріло близько 300 га заповідного степу у “Асканії-Новій", - вказали у Міндовкілля.
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У міністерстві наголосили, що окупантам байдуже до унікальних природних комплексів, відомих в усьому світі. "Вони нехтують правилами пожежної безпеки на заповідному об'єкті та свідомо знищують нашу природу", - зазначили у відомстві.
"Світ має бачити наслідки перебування росіян на українській землі. Після деокупації території, ми обов'язково підрахуємо усі збитки, завдані росією нашій унікальній природі, щоб притягнути агресора до відповідальності", - підкреслили у Міндовкілля.
Нагадаємо
За даними нацпарку, на окупованому острові Джарилгач пожежа знищила 16 км території.