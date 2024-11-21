Запорожская область подверглась почти 300 вражеских ударов за сутки
Киев • УНН
Российские оккупанты совершили 288 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Использованы авиация, БПЛА, РСЗО и артиллерия, зафиксировано 19 сообщений о разрушениях.
В течение суток 20-21 ноября враги нанесли 288 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты использовали авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.
В частности, террористы совершили 4 авиационных удара по населенным пунктам Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье и Новодаровка. Кроме того, 135 БПЛА различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Ольговское и Новодаровку.
Также зафиксировано 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Новопавловку и Малую Токмачку. Артиллерия врага осуществила 139 обстрелов, поражая территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.
В результате обстрелов поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Враг обстрелял Запорожскую область: 410 обстрелов за сутки по 10 населенным пунктам14 нояб. 2024, 05:04 • 43582 просмотра