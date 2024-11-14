Враг обстрелял Запорожскую область: 410 обстрелов за сутки по 10 населенным пунктам

Захватчики совершили 410 обстрелов по 10 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров передает УНН.

Детали

Вражеские войска применили различные виды оружия, включая авиационные удары, БпЛА и артиллерию, обстреливая Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. Отмечено, что 251 беспилотник атаковал эти населенные пункты, тогда как 16 ударов из реактивных систем залпового огня накрыли Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку. Кроме того, было зафиксировано 142 артобстрела по территориям нескольких населенных пунктов, включая Лобково, Приморское и Орехов.

В результате атак, продолжавшихся в течение суток, были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, хотя среди мирных жителей нет пострадавших. 38 сообщений о разрушениях поступило от местных жителей и органов власти.

На Запорожье 432 вражеских удара, двое пострадавших от атаки рф дроном