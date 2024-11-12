На Запорожье 432 вражеских удара, двое пострадавших от атаки рф дроном

В Запорожской области 30-ти летний мужчина и 71-летняя женщина ранены в результате российской атаки дроном. За сутки оккупанты нанесли 432 удара по 11 населенным пунктам региона. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Федорова, вражеский дрон попал в гражданскую машину в прифронтовой громаде Запорожской области и ранил двух человек. Враг попал в авто, которое стояло во дворе частного дома в селе Приморское Васильевского района. 71-летняя женщина и 30-летний мужчина, проживающие в доме, получили ранения. Их доставили в больницу.

В течение суток оккупанты нанесли 432 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, указал Федоров.

По его словам, войска рф осуществили 3 авиационных удара по Запорожью. Враг также атаковал 235 БпЛА, 13 раз из РСЗО и 181 раз из артиллерии. Поступило 41 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди