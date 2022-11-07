Запорожскую область под утро атаковали С-300: глава ОВА показал последствия

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«Негодяи снова били по нашим селам. Сегодня около восьми утра они обстреляли село Запорожского района ракетами С-300. Повреждены здания культуры, склад фермерского хозяйства и частные здания. Ничего, отдадим сторицей!» – написал Старух в Telegram.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что российские войска утром 7 ноября продолжили обстрелы Запорожской области – попали в дом культуры, склады и дома людей.

Оккупанты 6 ноября выпустили по Запорожской области две ракеты.