Запорізьку область під ранок атакували С-300: голова ОВА показав наслідки

Цитата

«Негідники знову гатили по наших селах. Сьогодні, близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С-300. Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. Нічого, віддамо сторицею!» - написав Старух у Telegram.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що російські війська вранці 7 листопада продовжили обстріли Запорізької області - поцілили у будинок культури, склади та оселі людей.

Окупанти 6 листопада випустили по Запорізькій області дві ракети.