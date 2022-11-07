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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 2310 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Запорізьку область під ранок атакували С-300: голова ОВА показав наслідки

Запорізьку область під ранок атакували С-300: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 187743 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух опублікував фото з наслідками ворожого обстрілу села Запорізького району ракетами С-300, де було пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі, передає УНН.

Цитата

«Негідники знову гатили по наших селах. Сьогодні, близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С-300. Пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. Нічого, віддамо сторицею!» - написав Старух у Telegram.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що російські війська вранці 7 листопада продовжили обстріли Запорізької області - поцілили у будинок культури, склади та оселі людей.

Окупанти 6 листопада випустили по Запорізькій області дві ракети.

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