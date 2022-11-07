"Воювали" з будинком культури і складами: росіяни вранці обстріляли село на Запоріжжі

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"З 7 ранку російські терористи почали обстріли села Кущове Запорізького району. росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками. Армія безпринципних нелюдей", - зауважив Тимошенко.

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За даними заступника керівника ОП, протягом минулої доби окупанти "не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область". "Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури", - зазначив посадовець.

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Окупанти 6 листопада випустили по Запорізькій області дві ракети.