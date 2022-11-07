"Воювали" з будинком культури і складами: росіяни вранці обстріляли село на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські війська вранці продовжили обстріли Запорізької області - поцілили у будинок культури, склади та оселі людей, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у понеділок, 7 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"З 7 ранку російські терористи почали обстріли села Кущове Запорізького району. росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками. Армія безпринципних нелюдей", - зауважив Тимошенко.
Деталі
За даними заступника керівника ОП, протягом минулої доби окупанти "не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область". "Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури", - зазначив посадовець.
Доповнення
Окупанти 6 листопада випустили по Запорізькій області дві ракети.