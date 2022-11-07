"Воевали" с домом культуры и складами: россияне утром обстреляли село на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские войска утром продолжили обстрелы Запорожской области - попали в дом культуры, склады и дома людей, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в понедельник, 7 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"С 7 утра российские террористы начали обстрелы села Кущево Запорожского района. россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных нелюдей", - отметил Тимошенко.
Детали
По данным замруководителя ОП, за прошедшие сутки оккупанты "не останавливались и терроризировали все ту же Запорожскую область". "Было зафиксировано 52 обстрела. 1 человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Террористы также разрушили 16 объектов гражданской инфраструктуры", - отметил чиновник.
Дополнение
Оккупанты 6 ноября выпустили по Запорожской области две ракеты.