Запорожского чиновника уличили в хищении госимущества на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили механизм разворовывания государственного имущества в течение 2014-2016 годов руководителем одного из государственных предприятий Запорожской области, которое работает в сфере АПК. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что директор госпредприятия подделывал бухгалтерские документы, по которым зерновые культуры, находящиеся на балансе подчиненной ему структуры, передавались на просушку и обработку частной фирме. На самом деле частное предприятие, на которое в соответствии с сопроводительными документами, отгружалось зерно, было ликвидировано еще в 2012 году, а его директор умер в том же году.
В результате преступных действий должностного лица государственному бюджету нанесен ущерб почти на два миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины директору объявили о подозрении.
Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.