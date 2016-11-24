Запорізького посадовця викрили на розкраданні держмайна на 2 млн грн

Встановлено, що директор держпідприємства підробляв бухгалтерські документи, за якими зернові культури, що знаходились на балансі підпорядкованої йому структури, передавались на просушку та обробку приватній фірмі. Насправді ж приватне підприємство, на яке, відповідно до супровідних документів, відвантажувалось зерно, було ліквідоване ще у 2012 році, а його директор помер того ж року.

Унаслідок злочинних дій посадовця державному бюджету завдано збитки на майже два мільйони гривень.

У рамках кримінального провадження відкритого за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України директору оголошено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.



