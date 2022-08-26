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Запорожский прокурор Приходько, пытающийся посадить за решетку бойца ТрО, угрожает местному бизнесу

Киев • УНН

 • 504239 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Глава прокуратуры Запорожской области Виктор Приходько давит уголовными делами на крупные компании, работающие в области. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Запорожский прокурор Приходько, пытающийся посадить за решетку бойца ТрО, угрожает местному бизнесу

Детали

Как стало известно УНН, прокурор Приходько использует уголовное дело трехлетней давности, чтобы давить на крупные предприятия. Руководителю одного из них даже объявляли подозрение, которое позже в судебном порядке было отменено. Однако Приходько не прекращает терроризировать сотрудников предприятия допросами, обысками и др., фактически деморализует функционирование предприятия.

Как сообщили сотрудники компании, им даже поступали звонки с угрозами уголовного преследования или предложением закрытия уголовного производства за денежное вознаграждение. После отказа на предприятия приходили с обысками.

Кто такой Виктор Приходько?

Имя Виктора Приходько стало известно на Запорожье после того, как он открыл уголовное производство против бойца ТрО Александра Сороколетова. Об этой истории писали бывшие нардепы Александр Черненко и Борислав Береза​​. По их данным, Сороколетов получил задачу патрулировать район в составе группы вместе с двумя другими бойцами ТрО и сотрудником полиции. Во время его выполнения ночью, когда действовал комендантский час, они заметили машину, которая делала резкие маневры и игнорировала команды остановиться.

После неповиновения Сороколетов решил остановить автомобиль и открыл огонь по колесам, однако из-за резких виражей автомобиля пули попали по кузову автомобиля. Как оказалось, в грузовом отделении авто было два человека. Один из них получил ранения, другой – погиб.

Несмотря на то, что боец ​​ТрО выполнял задание, ему хотят инкриминировать умышленное убийство. Адвокат подозреваемого утверждает, что он действовал строго по инструкции, к тому же имеет хорошую репутацию: Сорокалетов с 2014 года воевал на фронте и отмечен государственными наградами.

Чего не скажешь о прокуроре Приходько. В сообщениях нардепов отмечалось, что накануне полномасштабного вторжения россии в Украину прокурор сбежал в Днепр, покинув вверенное ему ведомство. Также отмечается, что он фигурировал в историях с наркотрафиком, контрафактным алкоголем и взяточничеством.

Отметим, что раньше у Приходько были и проблемы с Генпрокуратурой. Согласно постановлению суда, в 2017-2018 годах он почти год судился с ГПУ по выплате ему почти 200 тыс. грн зарплаты за вынужденный прогул. Интересно, что суд в Кировоградской области, где Приходько тогда работал заместителем прокурора региона, вынес решение в пользу истца и обязал Генпрокуратуру выплатить ему средства. Однако Днепропетровский апелляционный суд отменил это решение, указав, что ГПУ не может выступать ответчиком, и компенсацию средств Приходько потребовал от Кировоградской прокуратуры, которую к делу даже не привлекли.

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