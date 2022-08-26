Запорізький прокурор Приходько, який намагається посадити за ґрати бійця ТрО, погрожує місцевому бізнесу

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Як стало відомо УНН, прокурор Приходько використовує кримінальну справу трирічної давнини, аби тиснути на великі підприємства. Керівникові одного з них навіть оголошували підозру, яку пізніше в судовому порядку було скасовано. Однак Приходько не припиняє тероризувати співробітників підприємства допитами, обшуками та ін., фактично деморалізує функціонування підприємства.

Як повідомили співробітники компанії, їм навіть надходили дзвінки з погрозами кримінального переслідування або ж пропозицією закриття кримінального провадження за грошову винагороду. Після відмови на підприємства приходили з обшуками.

Хто такий Віктор Приходько?

Ім’я Віктора Приходька стало відоме на Запоріжжі після того, як він відкрив кримінальне провадження проти бійця ТрО Олександра Сороколетова. Про цю історію писали колишні нардепи Олександр Черненко та Борислав Береза. За їхніми даними, Сороколетов отримав завдання патрулювати район у складі групи разом з двома іншими бійцями ТрО та співробітником поліції. Під час його виконання вночі, коли діяла комендантська година, вони помітили автівку, яка робила різкі маневри і ігнорувала команди зупинитися.

Після непокори Сороколетов вирішив зупинити автівку і відкрив вогонь по колесах, однак через різкі віражі автомобіля кулі потрапили по кузову автівки. Як виявилося, у вантажному відділенні авто було двоє людей. Один з них отримав поранення, інший - загинув.

Попри те, що боєць ТрО виконував завдання, йому хочуть інкримінувати умисне вбивство. Адвокат підозрюваного стверджує, що він діяв суворо по інструкції, до того ж має хорошу репутацію: Сорокалетов з 2014-го року воював на фронті і відзначений державними нагородами.

Чого не скажеш про прокурора Приходька. У повідомленнях нардепів зазначалося, що напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну, прокурор втік до Дніпра, покинувши довірене йому відомство. Також зазначається, що він фігурував в історіях з наркотрафіком, контрафактним алкоголем та хабарництвом.

Зазначимо, що раніше у Приходька були й проблеми з Генпрокуратурою. Згідно з постановою суду, у 2017-2018 роках він майже рік судився з ГПУ щодо виплати йому майже 200 тис. грн зарплати за вимушений прогул. Цікаво, що суд на Кіровоградщині, де Приходько тоді працював заступником прокурора регіону, виніс рішення на користь позивача і зобов'язав Генпрокуратуру виплатити йому кошти. Однак Дніпропетровський апеляційний суд скасував це рішення, вказавши, що ГПУ не може виступати відповідачем, і компенсацію коштів Приходько мав вимагати від Кіровоградської прокуратури, яку до справи навіть не залучили.