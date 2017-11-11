Запорожский "Мотор" свел вничью матч с россиянами в гандбольной ЛЧ

По итогам половины игры преимущество запорожцев составляла 2 мяча (15:17), но за 8 секунд до завершения баталии наставнику "Мотора" Патрику Ромбелу пришлось взять тайм-аут, ведь его подопечные уступали одним голом. Перерыв помогла украинском и капитан Сергей Шельменко принес гостям ничью - 30:30.

Статистика гандболистов украинского клуба: Малашинскас - 7 голов / 9 попыток, Кубатко - 5/8, Шевелев - 1/2, Бабичев - 1/1, Денисов - 2/4, Пачковски - 1/3, Жук - 1/2, Шинкель - 0/1, Сорока - 0/1 (1), Целищев, Шельменко - 6/10, Пуховська - 6/13.

"Это была хорошая игра. Поздравляю команду Чехова, ее игроки использовали наши ошибки, которых было немало. Когда я взял тайм-аут за восемь секунд до конца матча, то поставил задачу забить, не называя конкретного исполнителя, капитан команды Сергей Шельменко взял ответственность на себя и принес команде ничью ", - рассказал Ромбел.

Отметим, что с девятью очками после семи игр "Мотор" занимает 2-й ступень и может похвастаться преимуществом в четыре очка перед "Металлугом" и "Бешикташем". Зато благодаря победе над "Бешикташем" 34:27 португальский "Спортинг" приблизился к "Мотора" и имеет 6 пунктов.

Примечательно, что российская команда осталась на последнем месте (3 очка) и не будет переходить в плей-офф в который пробьются лишь 2 лучшие команды.

Добавим также, в следующем туре "Мотор" 18 ноября примет одного из конкурентов за выход в плей-офф - "Спортинг".