Запорізький "Мотор" звів унічию матч з росіянами у гандбольній ЛЧ

За підсумками половини гри перевага запоріжців складала 2 м'ячі (15:17), але за 8 секунд до завершення баталії наставнику "Мотору" Патріку Ромбелу довелося взяти тайм-аут, адже його підопічні поступалися одним голом. Перерва допомогла українцям і капітан Сергій Шельменко приніс гостям нічию – 30:30.

Статистика гандболістів українського клубу: Малашінскас – 7 голів/9 спроб, Кубатко - 5/8, Шевельов - 1/2, Бабічев - 1/1, Денисов - 2/4, Пачковський - 1/3, Жук - 1/2, Шинкель - 0/1, Сорока - 0/1 (1), Целищев, Шельменко - 6/10, Пуховський - 6/13.

"Це була хороша гра. Вітаю команду Чехова, її гравці використовували наші помилки, яких було чимало. Коли я взяв тайм-аут за вісім секунд до кінця матчу, то поставив завдання забити, не називаючи конкретного виконавця, капітан команди Сергій Шельменко взяв відповідальність на себе і приніс команді нічию", - розповів Ромбел.

Зазначимо, що з дев'ятьма очками після сімох ігор "Мотор" займає 2-й щабель і може похвалитися перевагою в чотири очки перед "Металлугом" і "Бешикташом". Натомість завдяки перемозі над "Бешикташем" 34:27 португальський "Спортінг" наблизився до "Мотору" і має 6 пунктів.

Примітно, що російська команда залишилася на останньому місці (3 очки) і не буде переходити до плей-офф в який проб'ються лише 2 кращі команди.

Додамо також, у наступному турі "Мотор" 18-го листопада прийматиме одного із конкурентів за вихід у плей-оф - "Спортінг".