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Запорожский "Мотор" сыграл вничью в игре 1/8 финала Лиги чемпионов по гандболу

Киев • УНН

 • 7731 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Запорожский ГК “Мотор” сыграл вничью с польским “Виве Кельце” в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу запорожцев.

Запорожский "Мотор" сыграл вничью в игре 1/8 финала Лиги чемпионов по гандболу

Ни одной из команд по ходу матча не удавалось оторваться в счет на три мяча. Даже преимущество в 2 гола были редкостью — трижды “2” было у “Мотора” и один раз в “Виве Кельце”. Зато 27 раз на табло был ничейный результат. В конце “Виве Кельце” вел 33:32, но Артем Козакевич проявил хладнокровие в решающий момент и реализовал семиметровый, когда время игры уже прошло — 33:33.

“Мы сегодня играли против одной из лучших команд Европы с удивительно опытным тренером, которая в 2016 году стала победителем Лиги чемпионов. Понимали, что игра будет очень тяжелой. Хотели сделать какой-то задел в счете перед ответным матчем в Кельце — не получилось. Хорошо, что в концовке заработали семиметровый и реализовали его”, — сказал главный тренер “Мотора” Николай Степанец.

Стоит отметить, что обладатель путевки в 1/4 финала определится 30 марта в ответной встрече на площадке “Виве Кельце”.

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