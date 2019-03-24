Запорізький "Мотор" зіграв внічию в грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Запорізький ГК “Мотор” зіграв внічию з польським “Віве Кельце” в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на прес-службу запоріжців.
Жодній з команд по ходу матчу не вдавалося відірватися в рахунок на три м’ячі. Навіть перевага в 2 голи було рідкістю — тричі “+2” було у “Мотора” і один раз у “Віве Кельце”. Зате 27 разів на табло був нічийний результат. В кінці “Віве Кельце” вів 33:32, але Артем Козакевич проявив холоднокровність у вирішальний момент і реалізував семиметровий, коли час гри вже минув — 33:33.
“Ми сьогодні грали проти однієї з кращих команд Європи зі напрочуд досвідченим тренером, яка в 2016 році стала переможцем Ліги чемпіонів. Розуміли, що гра буде дуже важкою. Хотіли зробити якийсь заділ у рахунку перед матчем-відповіддю в Кельце — не вийшло. Добре, що в кінцівці заробили семиметровий і реалізували його”, — сказав головний тренер “Мотора” Микола Степанець.
Варто відзначити, що володар путівки в 1/4 фіналу визначиться 30 березня в повторній зустрічі на майданчику “Віве Кельце”.