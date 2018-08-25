Запорожский "Мотор" с победы начал домашний международный турнир по гандболу

Матч украинского коллектива “Мотор” и “СКА-Минск” завершился в пользу действующего чемпиона Украины. Первая половина прошла под контролем хозяев — 19:11. Но после перерыва запорожцы долгое время не могли забить ни одного мяча, а гости из Белоруссии почти догнали в счете. После тайм-аута “Мотор” сумел вырваться вперед и на комфортном расстоянии удержал положительный результат — 35:30.

Отметим, что в другой игре турнира польский ГК “Виве Кольцо” одолел сопротивление “Пик Сегед” из Венгрии — 28:25.

Добавим также, 25-го августа “Мотор” сыграет с “Пик Сегед”, а “Виве Кольцо” померяется силами с “СКА-Минск”.