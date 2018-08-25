Запорізький "Мотор" з перемоги розпочав домашній міжнародний турнір з гандболу
Київ • УНН
КИВ. 25 серпня. УНН. В оновленому палаці спорту “Юність” у Запоріжжі пройшли перші матчі міжнародного турніру “Кубок Дніпра”, повідомляє кореспондент УНН.
Матч українського колективу “Мотор” та “СКА-Мінськ” завершився на користь чинного чемпіона України. Перша половина пройшла під контролем господарів — 19:11. Але після перерви запоріжці довгий час не могли забити жодного м’яча, а гості з Білорусії майже наздогнали в рахунку. Після тайм-ауту “Мотор” зумів вирватися вперед та на комфортній відстані втримав позитивний результат — 35:30.
Зазначимо, що в іншій грі турніру польський ГК “Віве Кільце” здолав супротив “Пік Сегеду” з Угорщини — 28:25.
Додамо також, 25-го серпня “Мотор” зіграє із “Пік Сегеду”, а “Віве Кільце” поміряється силами з “СКА-Мінськ”.