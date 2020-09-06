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Запорожский клуб стал обладателем Кубка Украины по гандболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Маяках Одесской области завершился Финал четырех Кубка Украины по гандболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

Запорожский клуб стал обладателем Кубка Украины по гандболу

Запорожский “Мотор” победил “Одессу” — 38:19 и еще на год сохранил титул обладателя Кубка. “Одесса” впервые в истории клуба завоевала “серебро” турнира.

Лучшим игроком всего Финала четырех был признан полусредний “моторивец” Дмитрий Горига.

Кроме этого, награды ФГУ получили лучшие игроки финального матча. Ними стали вратарь “Одессы” Вадим Леонтьев и разыгрывающий “Мотора” Айденас Малашинскас, забросивший 7 мячей.

Соответственно, запорожский “Мотор” в шестой раз подряд и в седьмой раз вообще стал победителем Кубка Украины по гандболу.

Украинские Национальные Новости

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