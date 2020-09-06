Запорізький клуб став володарем Кубка України з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Маяках Одеської області завершився Фінал чотирьох Кубка України з гандболу, передає УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Запорізький “Мотор” переміг “Одесу” — 38:19 та ще на рік зберіг титул володаря Кубка. “Одеса” уперше в історії клубу здобула “срібло” турніру.
Найкращим гравцем усього Фіналу чотирьох був визнаний півсередній “моторівців” Дмитро Горіга.
Крім цього, нагороди ФГУ отримали найкращі гравці фінального матчу. Ними стали воротар “Одеси” Вадим Леонтьєв та розігруючий “Мотора” Айденас Малашинскас, який закинув 7 м’ячів.
Відповідно, запорізький “Мотор” вшосте поспіль та всьоме загалом став переможцем Кубка України з гандболу.