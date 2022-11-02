Запорожская область: оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в Токмаке и Мелитополе - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА с территории республики беларусь.
На других направлениях враг совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;
на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Двуречное, Казачья Лопань и Червоное;
на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опытное и Соледар;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;
на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;
на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорья, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения.