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14 марта, 19:57 • 78376 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожская область: оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в Токмаке и Мелитополе - Генштаб

Киев • УНН

 • 245055 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА с территории республики беларусь.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Двуречное, Казачья Лопань и Червоное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опытное и Соледар;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорья, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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