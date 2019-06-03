Меру пресечения полицейским, подстрелившим мальчика, выбирут в Киеве

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47343 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64566 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117300 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110260 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136856 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124873 просмотра
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Меру пресечения полицейским, подстрелившим мальчика, выбирут в Киеве

Меру пресечения полицейским, подстрелившим мальчика, выбирут в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12625 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Мера пресечения полицейским, которых подозревают в причинении огнестрельного ранения мальчику в Киевской области, будут избирать в Голосеевском райсуде столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей уже передано в суд.

Сейчас время проведения судебного заседания и следователь-судья еще не известны.

Напомним, в Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.

Полицейские были задержаны. Во время обыска в доме одного из полицейских, как сообщал УНН, изъято пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберная винтовка и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.

Украинские Национальные Новости

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