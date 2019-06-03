Меру пресечения полицейским, подстрелившим мальчика, выбирут в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Мера пресечения полицейским, которых подозревают в причинении огнестрельного ранения мальчику в Киевской области, будут избирать в Голосеевском райсуде столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей уже передано в суд.
Сейчас время проведения судебного заседания и следователь-судья еще не известны.
Напомним, в Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
Полицейские были задержаны. Во время обыска в доме одного из полицейских, как сообщал УНН, изъято пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберная винтовка и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.