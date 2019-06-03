Запобіжний захід поліцейським, які підстрелили хлопчика, обиратимуть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Запобіжний захід поліцейським, яких підозрюють у спричиненні вогнепального поранення хлопчику у Київській області, обиратимуть у Голосіївському райсуді столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаних посад вже передане до суду.
Наразі час проведення судового засідання та слідчий-суддя ще не відомі.
Нагадаємо, у Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
Поліцейські були затримані. Під час обшуку у помешканні одного з поліцейських, як повідомляв УНН, вилучено пневматичну гвинтівку та набої до неї, малокаліберну гвинтівку та патрони до неї, а також магазин до пістолета ПМ.