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Запобіжний захід поліцейським, які підстрелили хлопчика, обиратимуть у Києві

Запобіжний захід поліцейським, які підстрелили хлопчика, обиратимуть у Києві

Київ • УНН

 • 12628 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Запобіжний захід поліцейським, яких підозрюють у спричиненні вогнепального поранення хлопчику у Київській області, обиратимуть у Голосіївському райсуді столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаних посад вже передане до суду.

Наразі час проведення судового засідання та слідчий-суддя ще не відомі.

Нагадаємо, у Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

Поліцейські були затримані. Під час обшуку у помешканні одного з поліцейських, як повідомляв УНН, вилучено пневматичну гвинтівку та набої до неї, малокаліберну гвинтівку та патрони до неї, а також магазин до пістолета ПМ. 

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