Меру пресечения изберут военнослужащему, который убил фельдшера
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня во Львове изберут меру пресечения для военнослужащего, который убил фельдшера на Яворовском полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры, передает УНН.
Сегодня в Галицком суде города Львова изберут меру пресечения для военнослужащего, который 18 апреля убил фельдшера на Яворовском полигоне. Военный прокурор Виталий Рыбачук будет требовать для военного избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком 2 месяца.
Напомним, инцидент произошел около двух часов ночи 18 апреля. Мужчина нанес два ножевых ранения женщине и бросил тело в яму. После этого хотел убежать, но в последний момент по непонятным причинам во всем признался командиру. Командир сообщил прокурору.