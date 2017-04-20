Меру пресечения изберут военнослужащему, который убил фельдшера

Сегодня в Галицком суде города Львова изберут меру пресечения для военнослужащего, который 18 апреля убил фельдшера на Яворовском полигоне. Военный прокурор Виталий Рыбачук будет требовать для военного избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком 2 месяца.

Напомним, инцидент произошел около двух часов ночи 18 апреля. Мужчина нанес два ножевых ранения женщине и бросил тело в яму. После этого хотел убежать, но в последний момент по непонятным причинам во всем признался командиру. Командир сообщил прокурору.