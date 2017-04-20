Запобіжний захід оберуть військовослужбовцю, що вбив фельдшерку

Сьогодні у Галицькому суді міста Львова оберуть запобіжний захід для військовослужбовця, який 18 квітня вбив фельдшерку на Яворівському полігоні. Військовий прокурор Віталій Рибачук вимагатиме для військового обрання запобіжного заходу - два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, інцидент трапився близько другої години ночі 18 квітня. Чоловік завдав два ножові поранення жінці, і вкинув тіло у яму. Після цього хотів втекти, але в останній момент з незрозумілих причин в усьому зізнався командиру. Командир повідомив прокурору.