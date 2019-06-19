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Меру пресечения Крючкову продлили до 28 июля - журналист

Киев • УНН

 • 9180 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Действие обязанностей, возложенных на экс-руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, который является подозреваемым в уголовном производстве о хищениях в энергетике, продлено до 28 июля 2019 года. Об этом, ссылаясь на решение суда, в своем Telegram-канале сообщил журналист Олег Новиков, передает УНН.

Меру пресечения Крючкову продлили до 28 июля - журналист

"Суд до 28 июля продлил действие обязанностей, возложенных на экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого подозревают в нанесении убытков Запорожьеоблэнерго. Такое решение приняла судья Светлана Горбатовская", - написал журналист.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике с 2015 года. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более чем 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в размере 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов". При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП".

У Холодницкого, в частности, уже трижды возвращали в НАБУ проекты подозрений фигурантам указанного дела без согласования и объяснения причин.

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