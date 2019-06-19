Запобіжний захід Крючкову продовжили до 28 липня - журналіст

КИЇВ. 19 червня. УНН. Дія обов'язків, покладених на екс-керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, що є підозрюваним у кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, продовжена до 28 липня 2019 року. Про це, посилаючись на рішення суду, у власному Telegram-каналі сьогодні повідомив журналіст Олег Новіков, передає УНН.