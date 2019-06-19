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Запобіжний захід Крючкову продовжили до 28 липня - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Дія обов'язків, покладених на екс-керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, що є підозрюваним у кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, продовжена до 28 липня 2019 року. Про це, посилаючись на рішення суду, у власному Telegram-каналі сьогодні повідомив журналіст Олег Новіков, передає УНН.

Запобіжний захід Крючкову продовжили до 28 липня - журналіст

"Суд до 28 липня продовжив дію обов'язків, покладених на екс-нардепа Дмитра Крючкова, якого підозрюють у нанесенні збитків Запоріжжяобленерго. Таке рішення ухвалила суддя Світлана Горбатовська", - написав журналіст.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці з 2015 року. Детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” у понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів". При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”.

У Холодницького, зокрема, вже тричі повертали в НАБУ проекти підозр фігурантам вказаної справи без погодження та пояснення причин.

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