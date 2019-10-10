Запасы газа в ПХГ Украины превысили 20,8 млрд куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 41,85 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 8 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 41,09 млн куб. м, из Венгрии - 4,56 млн куб. м, из Польши - 6,26 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 67%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз в сентябре на 3% удешевит газ для нужд населения - до 4493,64 грн за тыс. куб. м.