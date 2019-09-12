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Нафтогаз на 3% знизить ціну на газ для потреб населення

Нафтогаз на 3% знизить ціну на газ для потреб населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. НАК “Нафтогаз України” розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме у вересні. Порівняно з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

Як зазначено у повідомленні, нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 293 "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 485, яка застосовується з 01.06.2019).

"Відтак, ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у вересні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%. Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться у повідомленні.

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Загалом з квітня цього року ціна, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знизилася майже на 28%, повідомили у Нафтогазі.

Нагадаємо, постанова Уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на вересень.

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