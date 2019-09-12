Нафтогаз на 3% снизит цену на газ для нужд населения

Как отмечается в сообщении, новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.2019 № 293 "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества" Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 485, которая применяется с 01.06.2019).

"Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - говорится в сообщении.

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Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась почти на 28%, сообщили в Нафтогазе.

Напомним, постановление Правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цене на украинской энергетической бирже, и цене по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 - компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - за ней и была определена стоимость газа на сентябрь.