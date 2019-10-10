Запаси газу у ПСГ України перевищили 20,8 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 жовтня збільшився до 20,810 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 41,85 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 8 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 41,09 млн куб. м, з Угорщини - 4,56 млн куб. м, з Польщі - 6,26 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 67%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% здешевить газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.