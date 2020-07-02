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Запасы газа в ПХГ Украины превысили 19,8 млрд куб. м

Запасы газа в ПХГ Украины превысили 19,8 млрд куб. м

Киев  •  УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. На конец июня 2020 года в подземных хранилищах Укртрансгаза накоплено более 19,8 млрд куб. м газа, передает УНН со ссылкой на сообщение Укртрансгаза.

"На конец июня 2020 года в подземных хранилищах Укртрансгаза накоплено более 19,8 млрд куб. М газа. Это на 47% или на 6,3 млрд куб. м больше чем в 2019-м", - говорится в сообщении.

По данным Укртрансгаза, за последние десять лет средний объем наполнения ПХГ в конце июня составил 12,4 млрд куб. м. В этом году запас газа в хранилищах выше среднего за последние десять лет почти на 60%.

Также в сообщении отмечено, что первое полугодие 2020 года становится рекордным для работы украинских ПХГ за последние годы.

"Кроме увеличения закачки газа собственной добычи, наблюдается значительный рост спроса европейских клиентов на использование ПХГ Украины. За первые полгода 2020 европейские клиенты закачали в украинские газохранилища 2,6 млрд куб. м газа, что более чем втрое превышает показатели прошлого года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, цена газа для населения в мае снизилась на 21% по сравнению с месяцем ранее. Цена на газ для населения в июне снизилась еще на 6%.

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