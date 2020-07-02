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Запаси газу у ПСГ України перевищили 19,8 млрд куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. На кінець червня 2020 року в підземних газосховищах Укртрансгазу накопичено понад 19,8 млрд куб. м газу, передає УНН із посиланням на повідомлення Укртрансгазу.

"На кінець червня 2020 року в підземних газосховищах Укртрансгазу накопичено понад 19,8 млрд куб. м газу. Це на 47% або на 6,3 млрд куб. м більше ніж у 2019-му", - йдеться у повідомленні.

За даними Укртрансгазу, за останні десять років середній обсяг наповнення ПСГ наприкінці червня становив 12,4 млрд куб. м. Цього року запас газу у сховищах більший за середній за останні десять років майже на 60%.

Також у повідомленні зазначено, що перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських ПСГ за останні роки.

"Окрім збільшення закачування газу власного видобутку, спостерігається значне зростання попиту європейських клієнтів на використання ПСГ України. За перші півроку 2020 року європейські клієнти закачали до українських газосховищ 2,6 млрд куб. м газу, що більш ніж втричі перевищує показники минулого року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна газу для населення у травні знизилася на 21% у порівнянні з місяцем раніше. Ціна на газ для населення у червні знизилася ще на 6%.

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